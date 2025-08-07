鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lucid集團(LCID-US)EPS預估下修至-0.93元，預估目標價為2.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Lucid集團(LCID-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.88元下修至-0.93元，其中最高估值-0.71元，最低估值-1.13元，預估目標價為2.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.71(-0.59)-0.39-0.19-0.06
最低值-1.13(-1.13)-1.17-0.91-0.59
平均值-0.92(-0.9)-0.66-0.47-0.3
中位數-0.93(-0.88)-0.6-0.39-0.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值15.84億31.43億73.01億90.31億
最低值11.27億16.28億26.46億35.92億
平均值13.38億25.47億48.31億67.48億
中位數13.45億26.77億51.56億74.79億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.25-6.41-1.51-1.36-1.25
營業收入0.002,711萬6.08億5.95億8.08億

詳細資訊請看美股內頁：
Lucid集團(LCID-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

