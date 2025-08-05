鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lucid集團(LCID-US)EPS預估下修至-0.88元，預估目標價為2.30元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Lucid集團(LCID-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.85元下修至-0.88元，其中最高估值-0.59元，最低估值-1.13元，預估目標價為2.30元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.59(-0.59)
|-0.39
|-0.19
|-0.02
|最低值
|-1.13(-1.13)
|-1.17
|-0.91
|-0.59
|平均值
|-0.9(-0.89)
|-0.65
|-0.44
|-0.25
|中位數
|-0.88(-0.85)
|-0.61
|-0.31
|-0.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.84億
|31.43億
|73.01億
|97.24億
|最低值
|10.42億
|17.01億
|27.16億
|36.85億
|平均值
|13.42億
|27.24億
|51.89億
|76.23億
|中位數
|13.80億
|28.87億
|53.62億
|80.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.25
|-6.41
|-1.51
|-1.36
|-1.25
|營業收入
|0.00
|2,711萬
|6.08億
|5.95億
|8.08億
詳細資訊請看美股內頁：
Lucid集團(LCID-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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