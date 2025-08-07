鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特爾(INTC-US)EPS預估上修至0.12元，預估目標價為22.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共40位分析師，對英特爾(INTC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.12元上修至0.12元，其中最高估值0.29元，最低估值0.05元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2029年
|最高值
|0.29(0.29)
|1.1
|1.96
|2
|最低值
|0.05(0.05)
|0.4
|0.54
|2
|平均值
|0.14(0.13)
|0.69
|1.25
|2
|中位數
|0.12(0.12)
|0.68
|1.28
|2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2029年
|最高值
|526.97億
|564.15億
|600.00億
|680.00億
|最低值
|501.30億
|505.00億
|530.49億
|680.00億
|平均值
|519.80億
|538.83億
|567.47億
|680.00億
|中位數
|520.14億
|538.08億
|570.95億
|680.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.94
|4.86
|1.94
|0.40
|-4.38
|營業收入
|778.67億
|790.24億
|630.54億
|542.28億
|531.01億
詳細資訊請看美股內頁：
英特爾(INTC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
