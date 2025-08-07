鉅亨速報 - Factset 最新調查：防特網FTNT-US的目標價調降至104元，幅度約5.45%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對防特網(FTNT-US)提出目標價估值：中位數由110元下修至104元，調降幅度5.45%。其中最高估值135元，最低估值75元。
綜合評級 - 共有46位分析師給予防特網評價：積極樂觀15位、保持中立30位、保守悲觀1位。
防特網今(7日)收盤價為96.58元。近5日股價下跌5.45%，標普指數下跌0.28%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
