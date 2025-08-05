鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)EPS預估上修至2元，預估目標價為16.86元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.95元上修至2元，其中最高估值2.16元，最低估值1.88元，預估目標價為16.86元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.16(2.16)
|2.25
|2.51
|2.76
|最低值
|1.88(1.88)
|1.88
|1.88
|2.06
|平均值
|1.99(1.99)
|2.08
|2.22
|2.45
|中位數
|2(1.95)
|2.07
|2.19
|2.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|427.37億
|438.83億
|477.94億
|496.07億
|最低值
|411.90億
|413.83億
|418.51億
|464.53億
|平均值
|419.10億
|426.96億
|442.79億
|480.30億
|中位數
|419.03億
|428.81億
|441.61億
|480.30億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.16
|0.79
|1.04
|1.39
|1.82
|營業收入
|375.43億
|418.80億
|477.47億
|689.39億
|898.67億
詳細資訊請看美股內頁：
西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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