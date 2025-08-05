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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)EPS預估上修至2元，預估目標價為16.86元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.95元上修至2元，其中最高估值2.16元，最低估值1.88元，預估目標價為16.86元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.16(2.16)2.252.512.76
最低值1.88(1.88)1.881.882.06
平均值1.99(1.99)2.082.222.45
中位數2(1.95)2.072.192.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值427.37億438.83億477.94億496.07億
最低值411.90億413.83億418.51億464.53億
平均值419.10億426.96億442.79億480.30億
中位數419.03億428.81億441.61億480.30億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.160.791.041.391.82
營業收入375.43億418.80億477.47億689.39億898.67億

詳細資訊請看美股內頁：
西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行(BBVA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBBVA

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