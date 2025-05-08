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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bio-Techne CorpTECH-US的目標價調降至75元，幅度約6.25%

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Bio-Techne Corp(TECH-US)提出目標價估值：中位數由80元下修至75元，調降幅度6.25%。其中最高估值95元，最低估值51元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予Bio-Techne Corp評價：積極樂觀12位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Bio-Techne Corp今(8日)收盤價為48.75元。近5日股價下跌6.25%，標普指數上漲1.12%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TECH市場預估目標價

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