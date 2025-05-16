鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bio-Techne CorpTECH-US的目標價調降至66.5元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Bio-Techne Corp(TECH-US)提出目標價估值：中位數由70元下修至66.5元，調降幅度5%。其中最高估值83元，最低估值51元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Bio-Techne Corp評價：積極樂觀11位、保持中立6位、保守悲觀0位。
Bio-Techne Corp今(16日)收盤價為48.24元。近5日股價下跌5%，標普指數上漲4.47%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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