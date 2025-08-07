鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)EPS預估下修至1.19元，預估目標價為22.03元
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.24元下修至1.19元，其中最高估值2.48元，最低估值0.84元，預估目標價為22.03元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.48(2.48)
|2.61
|2.81
|3.02
|最低值
|0.84(0.93)
|1.39
|1.49
|3.02
|平均值
|1.45(1.5)
|2.06
|2.21
|3.02
|中位數
|1.19(1.24)
|2.08
|2.22
|3.02
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|132.04億
|133.88億
|136.35億
|137.93億
|最低值
|121.34億
|124.09億
|126.74億
|137.93億
|平均值
|125.81億
|129.07億
|130.87億
|137.93億
|中位數
|125.74億
|128.47億
|129.92億
|137.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.17
|3.49
|1.77
|2.11
|2.35
|營業收入
|157.85億
|146.26億
|133.93億
|134.76億
|131.56億
詳細資訊請看美股內頁：
SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
