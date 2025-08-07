鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)EPS預估下修至1.19元，預估目標價為22.03元

search icon



根據FactSet最新調查，共21位分析師，對SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.24元下修至1.19元，其中最高估值2.48元，最低估值0.84元，預估目標價為22.03元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.48(2.48)2.612.813.02
最低值0.84(0.93)1.391.493.02
平均值1.45(1.5)2.062.213.02
中位數1.19(1.24)2.082.223.02

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值132.04億133.88億136.35億137.93億
最低值121.34億124.09億126.74億137.93億
平均值125.81億129.07億130.87億137.93億
中位數125.74億128.47億129.92億137.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.173.491.772.112.35
營業收入157.85億146.26億133.93億134.76億131.56億

詳細資訊請看美股內頁：
SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

