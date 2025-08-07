鉅亨網編譯段智恆 2025-08-07 02:30

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根據《彭博》周三 (6 日) 報導，瑞士總統凱勒蘇特 (Karin Keller-Sutter) 此行赴美未能爭取下調美國對瑞士的 39% 關稅，預料將在未取得成果下啟程返國。知情人士指出，由凱勒蘇特率領的代表團曾向美方提出新方案，但預計無法在離開前達成協議。

瑞士總統訪美無功而返 39%高關稅恐如期生效(圖：REUTERS/TPG)

白宮官員表示，目前未安排她與美國總統川普的會晤。凱勒蘇特本周二臨時動身前往美國，試圖親自向川普施壓，但並未獲白宮邀請。根據 FlightAware 航班追蹤資料，她的專機預定於美東時間周三下午 6 時 10 分起飛從杜勒斯國際機場 (Dulles International Airport) 起飛。

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知情人士指出，凱勒蘇特當日與美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 會面，並討論瑞士提案。不過，盧比歐並不負責雙邊貿易協議的談判。她隨後在社群媒體貼文表示，雙方針對雙邊合作、關稅與國際議題進行「友好而開放的交流」，但未提供更多細節。

一名熟悉她想法的人士表示，凱勒蘇特不會「不計代價」與美方達成協議。若 39% 的高關稅於周四 (7 日) 美東時間凌晨十二點零一分生效，將使瑞士成為所有已開發國家中面臨美國最高關稅的國家。

截稿前，瑞士政府尚未就此置評。經濟學者估計，若關稅全面涵蓋瑞士出口，包括製藥業在內，恐使瑞士中期經濟產出面臨高達 1% 的風險。