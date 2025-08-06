川普消減美高校預算重創史丹佛！裁員363人、削減預算1.4億美元

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-06 14:30

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美國知名學府史丹佛大學於週二（8 月 5 日）宣布，已裁撤 363 名員工，原因是受到川普政府的聯邦預算政策影響，導致學校面臨嚴峻的財政挑戰。

川普消減美高校預算重創史丹佛。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，此次裁員是史丹佛進行全面性預算削減計劃的一部分，反映出美國政府近期對高等教育撥款政策的收緊，對校方營運造成重大影響。

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該校發言人在聲明中指出：「史丹佛正在進行預算削減。上週，許多學院和部門進行了裁員，總計達 363 人。」

早在 6 月份，史丹佛大學就預警說，由於聯邦政策對高等教育的影響，「財政環境充滿挑戰」，該校已將下一年度的普通基金預算削減了 1.4 億美元。

川普政策衝擊高教經費

川普政府近來對多所美國知名大學施壓，指控校方未能防止反猶太主義氛圍。

上週，川普政府凍結了超過 3.3 億美元的加州大學洛杉磯分校（UCLA）經費，指控該校在以色列與加沙衝突爆發後，校園內出現對猶太及以色列學生不友善的環境。據悉，UCLA 領導層正準備就凍結資助事宜與川普政府進行談判。

與此同時，美國政府最近與哥倫比亞大學和布朗大學達成了和解，哥倫比亞大學同意支付超過 2.2 億美元，布朗大學則表示將支付 5,000 萬美元，這兩所大學都接受了政府提出的部分要求。

不過，政府與哈佛大學的和解談判仍在進行中。

學術自由與言論權利引發爭議

隨著美國政府加大對高等教育的審查與資金施壓，學術自由與言論自由的議題也再次浮上檯面。

倡議團體擔憂，政府干預校園活動與預算安排，將損害大學學術和言論自由。