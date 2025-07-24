川普政府加強施壓大學 哈佛遭調查交換學者計畫資格

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-24 04:24

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據《CNBC》周三 (23 日) 報導，川普政府同日宣布對美國大學展開新一波調查，國務院質疑哈佛大學參與交換學者計畫的資格，教育部則調查 5 所大學的獎學金計畫是否偏袒外國學生。

川普政府數月不斷施壓不同立場的美國大學，企圖重塑高等教育。

國務院表示，已對哈佛大學是否有資格參與交換學者計畫展開調查。該計畫涵蓋學生、教授、實習生等非觀光簽證類別。國務院未說明調查原因，僅表示參與交換學者計畫的大學須展現「對促進文化交流與相互理解原則的承諾」。

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同日，教育部宣布調查 5 所大學的獎學金計畫是否優待外籍生。被調查的學校包括路易斯維爾大學、內布拉斯加大學奧馬哈分校、邁阿密大學、密西根大學和西密西根大學。

這些調查源於保守派倡議組織 Legal Insurrection Foundation 旗下的 Equal Protection Project 向民權辦公室提出申訴。教育部罕見地在正式調查公告中納入該倡議組織的聲明。

民權辦公室還調查這些學校其他涉嫌排除特定群體的獎學金，包括西密西根大學的「非裔美國人、原住民或西班牙裔美國人」學生獎學金，以及路易斯維爾大學的「有色人種 LGBTQ + 學生」獎學金等。

重塑高等教育的全面行動

此調查是川普政府重塑高等教育的最新動作，政府持續對不符合其政治立場的名校和公立大學展開調查與懲處。

哈佛大學已成為政府鎖定的重點目標。儘管川普政府凍結聯邦資金一事仍在進行法律訴訟和私下協商，哈佛仍面臨這波新調查。哈佛發言人向《CNBC》表示，最新調查是「政府侵犯哈佛第一修正案權利的另一波報復行動」。

6 月另一項聯邦調查認定，哈佛違反了猶太和以色列學生的民權。川普 5 月表示，他想撤銷哈佛的免稅地位。政府也凍結其他常春藤盟校的聯邦資金。川普表示正考慮將這些資金轉向技職學校。