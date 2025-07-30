OpenAI推出「學習模式」 引導學生逐步思考而非直接給答案

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-30 05:03

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根據《CNBC》周二 (29 日) 報導，OpenAI 同日推出 ChatGPT「學習模式」新功能，旨在引導學生逐步解決問題而非直接提供答案，以回應教育界對 AI 聊天機器人助長作弊的擔憂。

OpenAI推出ChatGPT「學習模式」，透過引導性問題幫助學生逐步思考而非直接提供答案。(圖:Shutterstock)

OpenAI 周二宣布在 ChatGPT 中推出名為「學習模式」的新功能，該功能透過提問方式協助學生進行批判思考，目前已開放給各級用戶使用。

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隨著 ChatGPT 等 AI 聊天機器人快速普及，教育工作者很快發現學生可能利用這些工具作弊，避免進行批判思考。

「當 ChatGPT 被用來教學或輔導時，能顯著改善學習表現，」OpenAI 教育副總裁 Leah Belsky 在簡報中表示。「但如果只是當作答案機器使用，就會妨礙學習。」

鎖定大學生族群

根據 OpenAI 數據，每 3 名大學年齡的學生中就有 1 人在使用 ChatGPT，因此公司特別針對這個族群設計學習模式。學生使用此功能時，在處理作業問題、考試準備和新學科內容時，會收到引導性問題而非直接答案。

OpenAI 發布的預錄示範影片顯示，學生提交問題後，ChatGPT 會引導他們完成兩個不同步驟，並要求學生用自己的話總結答案。

與教育界合作開發

OpenAI 表示，學習模式是與教師、科學家、教育專家以及參與 ChatGPT Lab 的學生共同開發。ChatGPT Lab 是由大學生組成的群組，分享他們如何使用 OpenAI 工具的經驗。

這項功能推出時機，正值 OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）日前暗示 AI 可能大幅改變教育未來。從史丹佛大學輟學的奧特曼表示，他的年幼孩子「可能不會」上大學。

「我已經認為大學對大多數人來說可能效果不佳，」奧特曼在播客節目「This Past Weekend w/ Theo Von」中說：「我認為，快轉 18 年後，情況會截然不同。」

持續與學術機構合作

儘管如此，OpenAI 仍與學術機構密切合作。該公司去年發布專為大學設計的 ChatGPT Edu 版本。