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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：芝加哥選擇權交易所全球市場CBOE-US的目標價調升至250.5元，幅度約3.09%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對芝加哥選擇權交易所全球市場(CBOE-US)提出目標價估值：中位數由243元上修至250.5元，調升幅度3.09%。其中最高估值265元，最低估值201元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予芝加哥選擇權交易所全球市場評價：積極樂觀4位、保持中立13位、保守悲觀3位。

芝加哥選擇權交易所全球市場今(4日)收盤價為247.995元。近5日股價上漲3.09%，標普指數下跌2.36%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CBOE市場預估目標價

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