倫敦證券交易所集團考慮推動24小時交易制度！滿足散戶投資人需求
鉅亨網編譯莊閔棻
根據《金融時報》報導，倫敦證券交易所集團（London Stock Exchange Group, LSEG） 正在考慮推出 24 小時交易制度，以滿足越來越多在非傳統時段進行操作的散戶投資人需求。
知情人士指出，LSEG「正在認真考慮此事，無論是 24 小時交易還是延長交易」，並補充說，該交易所集團正在就這一持續話題進行「重要的商業、政策和監管討論」。
LSEG 正在研究延長交易時段的各種面向，包括實施所需的技術、監管相關問題、對擁有雙重上市公司的影響，以及可能對目前主要集中在開盤與收盤時段市場流動性產生的影響。
另一位知情人士表示，延長交易計畫屬於 LSEG 更大規模的新產品與服務創新探索，目前 LSEG 尚未對外正式發表評論。
延長交易時段的概念最早由美國市場推動
延長交易時段的概念最早由美國市場推動。隨著越來越多年輕投資者透過智慧型手機操作交易，證交所集團紛紛尋求現代化改革，延長交易視窗成為熱門選項。
此外，加密貨幣市場 24 小時開放，交易量激增，也促使交易所考慮延長交易時間。
雖然 LSEG 主要收入來源來自向銀行與金融機構提供金融數據服務，但作為英國證券交易所核心平台，其的交易系統仍具全球戰略意義。LSEG 股票交易在 2025 年第一季僅占總收入的 2.7%。
美國主要證券交易所都已提出延長交易時段的申請
包括紐約證券交易所（NYSE）、那斯達克（Nasdaq）和芝加哥選擇權交易所全球市場 (CBOE-US) 等美國主要證券交易所，近期也都已向美國證券交易委員會（SEC）提出延長交易時段的申請。
美國新興全天候交易平台「24X」已於去年獲得監管機構原則性同意，但其正式啟動仍需待解決若干產業性問題。此案例成為其他交易所考慮 24 小時交易時的重要參考。
歐洲證券交易聯盟（FESE）5 月表示，雖然延長交易窗口可能有益，特別是對於吸引散戶交易，但「這種模式是否可持續或長期有益還有待觀察」。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇