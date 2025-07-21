倫敦證券交易所集團考慮推動24小時交易制度！滿足散戶投資人需求

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-21 14:42

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根據《金融時報》報導，倫敦證券交易所集團（London Stock Exchange Group, LSEG） 正在考慮推出 24 小時交易制度，以滿足越來越多在非傳統時段進行操作的散戶投資人需求。

倫敦證券交易所集團考慮推動24小時交易制度。(圖：Shutterstock)

知情人士指出，LSEG「正在認真考慮此事，無論是 24 小時交易還是延長交易」，並補充說，該交易所集團正在就這一持續話題進行「重要的商業、政策和監管討論」。

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LSEG 正在研究延長交易時段的各種面向，包括實施所需的技術、監管相關問題、對擁有雙重上市公司的影響，以及可能對目前主要集中在開盤與收盤時段市場流動性產生的影響。

另一位知情人士表示，延長交易計畫屬於 LSEG 更大規模的新產品與服務創新探索，目前 LSEG 尚未對外正式發表評論。

延長交易時段的概念最早由美國市場推動

延長交易時段的概念最早由美國市場推動。隨著越來越多年輕投資者透過智慧型手機操作交易，證交所集團紛紛尋求現代化改革，延長交易視窗成為熱門選項。

此外，加密貨幣市場 24 小時開放，交易量激增，也促使交易所考慮延長交易時間。

雖然 LSEG 主要收入來源來自向銀行與金融機構提供金融數據服務，但作為英國證券交易所核心平台，其的交易系統仍具全球戰略意義。LSEG 股票交易在 2025 年第一季僅占總收入的 2.7%。

美國主要證券交易所都已提出延長交易時段的申請

美國新興全天候交易平台「24X」已於去年獲得監管機構原則性同意，但其正式啟動仍需待解決若干產業性問題。此案例成為其他交易所考慮 24 小時交易時的重要參考。