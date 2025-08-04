鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-04 18:40

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據《路透》報導，特斯拉 (TSLA-US) 在中國市場正經歷銷量下滑，其 7 月份中國製電動車銷量為 67,886 輛，年減 8.41%。此數字包含在中國銷售，以及在中國生產後出口至海外市場的車輛。

特斯拉中國7月銷量下滑8.41% (圖:shutterstock)

數據顯示，相較於 6 月的 71,599 輛，7 月銷量月減 5.19%。這是繼 6 月勉強實現微幅年增後，銷量再次下降。綜合來看，今年前七個月特斯拉中國累計銷量為 432,360 輛，年減 13.66%。

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特斯拉在上海設有工廠，負責生產 Model 3 轎車和 Model Y 跨界車，同時也是出口樞紐。自 2024 年 10 月至 2025 年 5 月，特斯拉中國的月銷量 (含出口) 已連續八個月年減，直至 6 月才微幅年增 0.83%。

銷量下滑主要歸因於來自競爭對手提供更低價新車型的激烈市場競爭。作為比較，其主要中國競爭對手比亞迪 7 月份全球乘用車銷量大致持平於 341,300 輛。

為應對市場挑戰，特斯拉計畫今年秋季在中國推出六人座 Model Y L，以提升其熱銷 SUV 在中國電動車市場的吸引力。這款新車型在尺寸上比現有五人座 Model Y 更大，長度為 4,976 毫米，預計售價約為人民幣 40 萬元 (約 55,710 美元)。Nio 和 Li Auto 已對此計畫做出回應。

此外，特斯拉還計畫 2025 年在中國和歐洲進一步部署其駕駛輔助系統。其上海超級工廠近期已生產出第 1,000 個 Megapack 儲能系統，並將運往歐洲。