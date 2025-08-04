鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-08-04 11:14

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美國 7 月就業數據疲軟，美國總統川普加重對聯準會 (Fed) 主席鮑爾的抨擊，交易員大舉押注 Fed 最快 9 月降息，美國公債殖利率應聲大跌。國內掛牌的多檔長天期美債 ETF 市價今 (4) 日同步走揚，而正向 2 倍的元大美債 20 正 2(00680L-TW)、國泰 20 年美債正 2(00688L-TW)，早盤一度勁揚超過 2%，讓許多套了一、兩年的「債蛙」直呼終於看見曙光了。

〈焦點股〉債蛙看見曙光了！川普再砲轟鮑爾掀降息聲浪 美債ETF大反攻。(圖：shutterstock)

最新數據顯示，美國 7 月非農新增就業 7.3 萬人，低於經濟學家預估中位數的 10.4 萬人。此外，前兩個月數據向下修正近 26 萬人，使過去三個月平均新增就業降至 3.5 萬人，為 2020 年疫情以來最低。失業率如預期從 4.1% 上升至 4.2%。美債殖利率應聲下跌，其中，2 年期公債殖利率重挫逾 20 個基點至 3.71%，創去年 8 月以來最大跌幅。

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鮑爾近日因拒絕降息而遭川普及共和黨人士猛烈批評，原因是 Fed 擔憂政府關稅政策可能加劇通膨壓力。與此同時，Fed 總部大樓的高額翻修預算也受到部分共和黨人攻擊。而川普陣營支持的潛在接班人，包括前白宮經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 與華許 (Kevin Warsh) 等人，皆主張應更積極降息。

美國 2024 年 9 月開始終於展開降息，但川普上任後、今年降息步調不如市場預期，美國長天期公債殖利率又彈回去，10 年期一度衝上 5% 水準，使得台灣美債投資人帳上虧損金額擴大，今年 4、5 月又爆出台幣升值風暴，開槓桿「疊券」的債蛙損失慘重，許多人只好認賠殺出。