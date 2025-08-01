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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource IncBLDR-US的目標價調降至140元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)提出目標價估值：中位數由145元下修至140元，調降幅度3.45%。其中最高估值181元，最低估值128元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予Builders Firstsource Inc評價：積極樂觀13位、保持中立9位、保守悲觀0位。

Builders Firstsource Inc今(1日)收盤價為125.5125元。近5日股價下跌3.45%，標普指數下跌0.38%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BLDR市場預估目標價

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Builders Firstsource Inc125.2143-1.51%

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