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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource Inc(BLDR-US)EPS預估下修至7.05元，預估目標價為142.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.78元下修至7.05元，其中最高估值9.22元，最低估值3.48元，預估目標價為142.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.22(9.22)10.8913.2
最低值3.48(3.74)3.856.61
平均值6.89(7.6)7.939.79
中位數7.05(7.78)8.279.67

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值167.71億176.97億184.32億
最低值151.69億151.16億160.23億
平均值157.04億163.11億169.90億
中位數154.69億161.18億167.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.668.4816.8211.949.06
營業收入85.59億198.94億227.26億170.97億164.00億

詳細資訊請看美股內頁：
Builders Firstsource Inc(BLDR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBLDR

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