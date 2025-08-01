鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource Inc(BLDR-US)EPS預估下修至7.05元，預估目標價為142.50元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.78元下修至7.05元，其中最高估值9.22元，最低估值3.48元，預估目標價為142.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.22(9.22)
|10.89
|13.2
|最低值
|3.48(3.74)
|3.85
|6.61
|平均值
|6.89(7.6)
|7.93
|9.79
|中位數
|7.05(7.78)
|8.27
|9.67
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|167.71億
|176.97億
|184.32億
|最低值
|151.69億
|151.16億
|160.23億
|平均值
|157.04億
|163.11億
|169.90億
|中位數
|154.69億
|161.18億
|167.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.66
|8.48
|16.82
|11.94
|9.06
|營業收入
|85.59億
|198.94億
|227.26億
|170.97億
|164.00億
詳細資訊請看美股內頁：
Builders Firstsource Inc(BLDR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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