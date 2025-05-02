鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource IncBLDR-US的目標價調降至147元，幅度約5.16%
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 06:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)提出目標價估值：中位數由155元下修至147元，調降幅度5.16%。其中最高估值230元，最低估值125元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予Builders Firstsource Inc評價：積極樂觀16位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Builders Firstsource Inc今(2日)收盤價為111.93元。近5日股價下跌5.16%，標普指數上漲2.18%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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