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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource Inc(BLDR-US)EPS預估下修至8.92元，預估目標價為147.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 06:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.25元下修至8.92元，其中最高估值10.5元，最低估值6.2元，預估目標價為147.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.5(10.88)12.314.9
最低值6.2(6.8)7.3610.86
平均值8.69(9.11)10.1413
中位數8.92(9.25)10.5813.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值171.39億179.87億189.75億
最低值161.05億163.87億174.28億
平均值165.86億173.06億183.29億
中位數165.68億173.02億183.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.668.4816.8211.949.06
營業收入85.59億198.94億227.26億170.97億164.00億

詳細資訊請看美股內頁：
Builders Firstsource Inc(BLDR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBLDR

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