鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource Inc(BLDR-US)EPS預估下修至8.92元，預估目標價為147.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 06:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.25元下修至8.92元，其中最高估值10.5元，最低估值6.2元，預估目標價為147.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.5(10.88)
|12.3
|14.9
|最低值
|6.2(6.8)
|7.36
|10.86
|平均值
|8.69(9.11)
|10.14
|13
|中位數
|8.92(9.25)
|10.58
|13.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|171.39億
|179.87億
|189.75億
|最低值
|161.05億
|163.87億
|174.28億
|平均值
|165.86億
|173.06億
|183.29億
|中位數
|165.68億
|173.02億
|183.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.66
|8.48
|16.82
|11.94
|9.06
|營業收入
|85.59億
|198.94億
|227.26億
|170.97億
|164.00億
詳細資訊請看美股內頁：
Builders Firstsource Inc(BLDR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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