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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource Inc(BLDR-US)EPS預估下修至7.9元，預估目標價為140.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.06元下修至7.9元，其中最高估值9.22元，最低估值5.97元，預估目標價為140.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.22(9.22)11.4514
最低值5.97(5.97)7.259.41
平均值7.81(7.83)9.2811.84
中位數7.9(8.06)9.1912.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值167.71億176.97億188.22億
最低值155.76億157.67億164.58億
平均值162.36億169.79億180.76億
中位數163.00億170.80億182.92億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.668.4816.8211.949.06
營業收入85.59億198.94億227.26億170.97億164.00億

詳細資訊請看美股內頁：
Builders Firstsource Inc(BLDR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBLDR

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