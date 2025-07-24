鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource Inc(BLDR-US)EPS預估下修至7.9元，預估目標價為140.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.06元下修至7.9元，其中最高估值9.22元，最低估值5.97元，預估目標價為140.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.22(9.22)
|11.45
|14
|最低值
|5.97(5.97)
|7.25
|9.41
|平均值
|7.81(7.83)
|9.28
|11.84
|中位數
|7.9(8.06)
|9.19
|12.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|167.71億
|176.97億
|188.22億
|最低值
|155.76億
|157.67億
|164.58億
|平均值
|162.36億
|169.79億
|180.76億
|中位數
|163.00億
|170.80億
|182.92億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.66
|8.48
|16.82
|11.94
|9.06
|營業收入
|85.59億
|198.94億
|227.26億
|170.97億
|164.00億
詳細資訊請看美股內頁：
Builders Firstsource Inc(BLDR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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