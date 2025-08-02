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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：VICI Properties Inc(VICI-US)EPS預估上修至2.66元，預估目標價為36.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對VICI Properties Inc(VICI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.6元上修至2.66元，其中最高估值2.76元，最低估值2.58元，預估目標價為36.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.76(2.78)2.892.98
最低值2.58(2.58)2.812.88
平均值2.66(2.64)2.852.92
中位數2.66(2.6)2.852.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值40.36億42.43億44.35億44.82億
最低值36.73億37.39億40.19億44.82億
平均值39.57億40.56億41.68億44.82億
中位數39.87億40.85億41.60億44.82億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.751.761.272.472.56
營業收入12.26億15.10億26.01億36.12億38.49億

詳細資訊請看美股內頁：
VICI Properties Inc(VICI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVICI

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