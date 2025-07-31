出口放緩 內需疲弱 中國7月官方製造業PMI降至49.3

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-31 10:14

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儘管美中達成關稅休戰協議，但中國 7 月製造業活動仍意外惡化，降至六個月來最低水準，原因是初步跡象顯示出口正在放緩，且國內需求持續疲軟。

中國7月官方製造業PMI降至49.3。（圖：Shutterstock）

中國國家統計局周四（31 日）公布的數據顯示，7 月官方製造業採購經理人指數（PMI）為 49.3，前值與經濟學家原估都是 49.7，數據不到 50 代表景氣萎縮。

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7 月非製造業商務活動指數和綜合 PMI 產出指數分別為 50.1 和 50.2，比上月降 0.4 和 0.5 個百分點。

PMI 是每月第一批官方數據，可以反映中國經濟形勢。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河說，7 月份受製造業進入傳統生產淡季，部分地區高溫、暴雨洪澇災害等因素影響，PMI 降至 49.3，製造業景氣回落。

《彭博》指出，中國經濟的韌性正面臨阻力。上周全國港口貨物吞吐量寫下近三個月以來新低，較前周下降近 7%，顯示貿易可能開始放緩。