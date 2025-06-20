鉅亨網新聞中心 2025-06-20 16:00

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瑞士央行週四 (19 日) 宣布將其基準利率從 0.25% 下調至 0。在全球主要央行自新冠疫情引發的通膨狂潮後，紛紛大幅提升利率以應對高通膨的五年之後，瑞士國家銀行（SNB）率先發出明確訊號：高利率時代可能已經結束，零利率政策（ZIRP）正在重新回歸，全球貨幣政策可能進入一個新的轉折點。

瑞士央行打響「零利率」第一槍 負利率幽靈再現市場。(圖:shutterstock)

然而，回歸的並非僅僅是零利率。得益於瑞士獨特的「創新」，負利率政策（NIRP）也隨之捲土重來。儘管瑞士央行已將政策利率降至零，但其對銀行超額準備金徵收懲罰性費用的機制意味著，如果商業銀行在央行存放過多現金，仍將面臨實際上的負利率。

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根據瑞士央行週四發布的聲明，各銀行在央行持有的活期存款若不超過最低準備金要求的 18 倍，可繼續免息存放。但超出這一倍數的部分將按 - 0.25% 計息。對於無準備金要求的金融機構，則適用 1000 萬瑞郎（約 1200 萬美元）的豁免額。

彭博社的分析指出，這種「分層計息」機制的核心目的是為了激勵銀行間的拆借活動，從而確保瑞士貨幣市場的充足流動性。對於那些持有大量超額準備金的銀行而言，將資金轉借給那些尚未達到免息門檻的機構，將比繼續在央行存放並支付罰息來得更具經濟效益。

瑞士央行表示，此機制自 2022 年關鍵利率轉正以來便已實施，並導致瑞士銀行間的平均拆借利率通常比央行政策利率低幾個基點。這意味著，從本週五起，銀行的融資成本很可能轉為負值。

不過，瑞士央行理事會成員 Petra Tschudin 在蘇黎世向記者表示，預計只有「極少量」的活期存款會適用負利率，這與 2015 年至 2022 年負利率時期的經驗是一致的，當時也僅有極小比例的存款被徵收了費用。

儘管如此，負利率政策在一個國家重新出現，引發了市場對其可能蔓延至更多經濟體的擔憂。

瑞士銀行業的主要遊說團體雖然表示理解瑞士央行的決定，但仍對其潛在後果提出了批評。瑞士銀行家協會在聲明中指出：「零利率環境顯然會削弱審慎儲蓄的積極性，並對養老保障體系構成額外壓力。」該協會補充道：「與以往低利率時期一樣，銀行及其客戶再次承擔了貨幣政策帶來的重大負擔。」

而瑞士保險業協會則對央行未全面實施負利率表示歡迎，但同時強調：「即便只是回歸低利率環境，也已對該產業構成挑戰。」

瑞士央行總裁施萊格爾承認，新的利率環境確實給銀行帶來了壓力，但他同時暗示未來進一步降息的門檻將會很高。他表示：「我們不會輕率作出實施負利率的決定。」他還強調：「商業銀行的盈利能力不屬於國家央行的政策目標。」