鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-19 19:00

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瑞士央行 (SNB) 周四 (19 日) 宣布，已將其關鍵利率進一步下調 25 個基點，降至 0%。這是瑞銀自先前 6 次降息以來的又一步驟，且此舉早在市場普遍預期之中。

瑞士宣布降息25個基點 回到零利率時代(圖:shutterstock)

不過，在利率決策公布後，瑞郎反而有所走強，美元兌瑞郎匯率持平。

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本次降息的主要驅動因素是通膨壓力持續下降，以及瑞郎的強勢和與美國之間的經濟不確定性。

瑞士央行指出，與上一季相比，通膨壓力已顯著減輕。儘管全球許多國家仍在努力應對通膨，瑞士卻面臨通縮的挑戰，其消費者物價指數在今年 5 月年減 0.1%。瑞士在 2010 年代和 2020 年代曾多次經歷通縮時期，而瑞郎的強勁走勢一直是導致該國低通膨的主因。

ING 資深經濟學家 Charlotte de Montpellier 指出，瑞郎作為一種避險貨幣，在全球市場面臨壓力時往往會升值。由於瑞士是一個小型且開放的經濟體，進口產品在通膨中佔有很大比重，瑞郎的升值會系統性地壓低進口產品的價格。

在全球經濟高度不確定性的背景下，瑞郎近幾個月來持續走強。為此，瑞士央行正透過將利率維持在「系統性地低於其他地區」的水準，以期抑制瑞郎的升值。

從歷史角度看，瑞士央行曾因通膨急劇上升，在短短五個步驟內將關鍵利率從 2022 年 6 月的 - 0.75% 上調至 1.75%。然而，此後通膨已顯著回落，甚至近期滑入負值區域。

在本次降息之前，瑞士央行已分別於 2024 年 3 月、6 月和 9 月各降息 25 個基點，去年 12 月降息 50 個基點，今年 3 月再次降息 25 個基點。

瑞士央行重申，將繼續密切監測市場狀況，並在必要時調整其貨幣政策，目標是確保通膨在中期內維持在符合物價穩定的範圍內。如有必要，瑞士央行也準備在外匯市場上保持積極活躍。

展望未來，資本經濟 (Capital Economics) 歐洲經濟學家 Adrian Prettejohn 預計，瑞士央行今年可能會將利率降至 - 0.25%，甚至可能進一步下調，最低可能達到 2010 年代的 - 0.75%。他指出，降息會壓低貨幣價值，使借貸成本更低，從而鼓勵投資。