鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-23 10:25

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英國生物醫藥巨頭 AstraZeneca(AZ)周一 (21) 日宣布將在 2030 年前向美國市場投入 500 億美元，以擴大自身在美國的製造和研發能力。這項投資將為美國創造數萬個就業機會，並進一步鞏固 AZ 在全球醫藥市場的領先地位。

又一家！川普關稅威脅下 AstraZeneca等跨國藥廠掀起美國建廠潮（圖：Shutterstock）

根據 AZ 聲明，這筆資金將主要用於在維吉尼亞州建設一家新的藥品生產工廠，同時擴大其在馬里蘭州、麻州、加州、印第安納州和德州的研發及細胞療法生產能力，其中維州的新工廠將成為投資重點，專注於生產實驗性減肥藥的活性成分，包括口服 GLP-1 候選藥物以及用於膽固醇控制的口服 PCSK9 抑制劑。

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分析師指出，AZ 這次大規模投資美國市場的決策，與當前全球貿易環境的變化密切相關。在川普政府可能對進口藥品加徵關稅的背景下，跨國藥廠紛紛調整戰略佈局，以減少潛在的政策風險。

目前，AZ 在美國擁有 11 個生產基地，此次投資也將用於升級其臨床試驗供應網絡，並支援新藥研發。該公司表示，這一系列措施將協助其實現 2030 年營收達到 800 億美元的目標。

數據顯示，去年美國市場佔 AZ 全球營收的比重超過 40%，今年首季更攀升至 42%。美國作為全球最大的醫藥市場，總價值高達 6350 億美元，對 AZ 具有重要戰略意義。

值得注意的是，AZ 並非唯一加大美國投資的跨國藥廠。近期，包括羅氏、禮來、強生、諾華和賽諾菲在內多家全球製藥巨頭都宣布在美國擴大投資的計畫。

業內人士分析，這一趨勢反映了醫藥產業對地緣政治動盪、貿易政策變化以及人才流動等因素的因應策略。身為歐洲老牌藥廠，AZ 近年在海外投資力道持續加大，這在一定程度上反映出其對歐盟藥品定價和監管政策的不滿。

同時，有關 AZ 可能調整其總部所在地的傳聞也引發廣泛關注。本月初，多家國際媒體報告稱，AZ 執行長蘇博科對英國的藥品監管制度表示擔憂，並認為英國的生命科學產業正逐漸落後於美國和中國。

消息人士透露，AZ 正考慮將註冊地遷出英國，並可能從倫敦證券交易所下市，轉而尋求在美國上市。雖然官方對此不予置評，但這項消息導致 AZ 在倫敦的股價當日上漲 2.8%。

作為英國市值最大的上市公司，AZ 市值約 1600 億英鎊，若其最終決定撤離英國，將對倫敦金融城造成重大衝擊。

此外，AZ 與英國政府的關係近年持續緊張。今年 1 月，公司取消了在英格蘭北部投資 4.5 億英鎊建造疫苗生產廠的計畫，理由是政府支持不足。相較之下，AZ 明顯加強了在美國的業務佈局，並打算在 2026 年底前向美國製造業投資 35 億美元。

同時，AZ 在中國市場的發展策略也備受矚目。自 1993 年進入中國以來，AZ 已向中國市場引進 40 多款創新藥物，目前在中國研發管線擁有超過 200 個項目，與全球研發同步率達 100%。

儘管先前曾曝出中國區高階主管涉嫌違規的事件，但 AZ 仍堅定地推動在中國的發展計畫。