美國證券交易委員會推「加密貨幣計畫」搶當全球加幣貨幣之都

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-01 05:22

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據《CNBC》周四 (31 日) 報導，美國證券交易委員會 (SEC) 宣布推出「加密貨幣計畫」，將現代化證券法規以允許加密貨幣交易。SEC 主席 Paul Atkins 表示，此舉是為實現川普讓美國成為「全球加密貨幣之都」的願景。

美國證券交易委員會(SEC)推「加密貨幣計畫」，盼美國成為全球加密貨幣之都。(圖:Shutterstock)

Atkins 在周四下午「美國數位金融革命領導力」會議上表示，為實現川普的願景，SEC 必須全面考慮將市場從傳統交易環境轉向區塊鏈交易環境的潛在利益和風險。

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廢除過時法規 解放區塊鏈潛力

Atkins 指出，他已指示委員會工作人員更新過時的機構規則，以釋放證券市場中區塊鏈軟體系統的潛力。

「聯邦證券法一直假設需要受監管的中介機構參與，但這並不意味著在市場可以無需中介運作的情況下，我們應該為了強制中介而插入中介機構，」他說。

貝萊德 (BLK-US) 執行長 Larry Fink 曾表示，他認為「每項金融資產的數位化」是「金融市場技術革命」的重要步驟。

加密貨幣交易平台 Robinhood (HOOD-US)、Gemini 和 Kraken 都已向美國以外用戶開放代幣化股權服務，而 Coinbase (COIN-US) 也表示正向 SEC 申請提供類似服務的許可。

力推「超級 App」發展

Atkins 特別強調「超級 App」是其主席任期的重點，並指出需要讓這些應用程式在「有效率的許可制度」下順利發展，而不是被多個監管單位綁手綁腳。

所謂超級 App 就像微信和支付寶，把許多不同服務整合在同一個手機應用程式裡，一直是金融科技業的終極目標。這類應用程式在中國已經成為生活必需品，但在歐美國家還沒有成功案例。Meta Platforms (META-US) 和 X 都曾試圖打造類似服務，整合支付、通訊和社群功能。