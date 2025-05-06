川普簽署行政命令 鼓勵藥廠回歸美國製造

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-06 18:50

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美國總統川普周一 (5 日) 簽署一項行政命令，旨在鼓勵處方藥在美國生產製造。此命令的主要目標是透過簡化流程，為藥廠在美國境內設立新的生產基地鋪平道路，背景則與可能對進口藥品徵收關稅有關。

白宮一份事實說明書指出，這項命令指示食品藥物管理局 (FDA) 取消不必要的要求、簡化審查並在設施投入營運前提供早期支持，減少批准美國境內藥廠的時間。此外，命令也要求 FDA 提高對外國藥廠的檢查費用，改善對海外生產商「活性成分來源報告」的執法，並考慮公開不遵守規定的廠商名單。

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川普表示，從國家安全的角度來看，目前建立新的藥品製造能力需要 5 到 10 年的時間是「不可接受的」。「我們不希望從其他國家購買藥品，因為如果發生戰爭，我們就會陷入困境，我們希望能夠自己製造」。

他強調，「隨著我們對未來進行投資，我們將永久地把我們的醫療供應鏈帶回家」。

FDA 局長 Makary 指出，此命令將使 FDA 在相同資源下對新的美國製造基地進行更多檢查。同時，他們也將加強對外國藥品設施的檢查，將其從預先通知改為「突擊檢查」。Makary 批評現行體制「荒謬」，「美國藥廠在檢查中被刁難，而國外廠房透過預先排程的訪視輕鬆過關，我們卻是突擊檢查。」