〈陸股盤後〉中國7月官方製造業PMI降至49.3 三大指數同步走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-31 16:30

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中國股市三大指數周四（31 日）收盤同步走低，儘管美中達成關稅休戰協議，但中國 7 月製造業活動仍意外惡化，降至六個月來最低水準，原因是初步跡象顯示出口正在放緩，且國內需求持續疲軟。

中國7月官方製造業PMI降至49.3，三大指數同步走低。（圖：Shutterstock）

滬指周四收盤跌 1.18% 報 3,573.21 點，深證成指大跌 1.73% 報 11,009.77 點，創業板指跌 1.66% 報 2,328.31 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.9621 兆元。

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盤面上看，煤炭、鋼鐵、化纖、石油、有色、房地產、券商、保險、電力、釀酒類股走低。

中國國家統計局周四公布的數據顯示，7 月官方製造業採購經理人指數（PMI）為 49.3，前值與經濟學家原估都是 49.7，數據不到 50 代表景氣萎縮。

7 月非製造業商務活動指數和綜合 PMI 產出指數分別為 50.1 和 50.2，比上月降 0.4 和 0.5 個百分點。

PMI 是每月第一批官方數據，可以反映中國經濟形勢。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河說，7 月份受製造業進入傳統生產淡季，部分地區高溫、暴雨洪澇災害等因素影響，PMI 降至 49.3，製造業景氣回落。

《彭博》指出，中國經濟的韌性正面臨阻力。上周全國港口貨物吞吐量寫下近三個月以來新低，較前周下降近 7%，顯示貿易可能開始放緩。

消費疲軟也可能會加劇通貨緊縮壓力。中國人民銀行（央行）最近發布的調查發現，上個季度中國家庭的悲觀情緒加劇，對就業市場的預期下探至歷史最低。