川普關稅8月1日大限將至 美財長貝森特安撫企業情緒稱：短期實施「非世界末日」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-31 05:36

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根據《CNBC》周三 (30 日) 報導，美國財政部長貝森特在川普 8 月 1 日關稅截止期限前試圖安撫企業界，表示關稅回彈到先前較高的稅率，即使實施數天至數周也「不是世界末日」。

川普8月1日關稅大限將至，財長貝森特試圖安撫企業憂慮。(圖:Shutterstock)

面對川普 8 月 1 日關稅大限，美國財政部長貝森特周二淡化關稅的衝擊，暗示這些措施可能只是短期性質。

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《CNBC》記者 Eamon Javers 在瑞典斯德哥爾摩獨家專訪中問道：「你能告訴美國企業周五會發生什麼？」

貝森特回應：「我認為這些恢復性關稅會實施幾天到幾周時間，這並不是世界末日，只要各國持續推進並誠意談判。」

不過，對於可能從周五開始面臨更多關稅衝擊的美國企業而言，貝森特所謂「不是世界末日」的說法恐怕難以令人安心。

川普針對特定國家的關稅威脅自 4 月解放日首次公布以來，一直籠罩著美國企業。依賴進口的美國公司已疲於應付川普快速擴張關稅政策的變化時程和擬議稅率。

專家警告，由於企業將關稅成本轉嫁給消費者，美國民眾可能很快就會看到部分食品價格上漲，包括烈酒、烘焙食品、咖啡、魚類和啤酒。

許多美國企業試圖自行吸收關稅成本來避免漲價，不將負擔轉嫁給消費者。但隨著川普政府持續擴大關稅範圍，且總統毫無降稅意願，這變得越來越困難。

根據美國商務部數據，超過 90% 的美國進口商是小企業。

距離 8 月 1 日貿易截止期限僅剩數天，川普周一表示，他可能會宣布對尚未與政府達成個別貿易協議的數十個國家課徵 15% 至 20% 的全面基礎關稅。

但在總統正式授權新稅率之前，如果各國沒有在期限前達成貿易協議，關稅就會自動跳回到他之前宣布的較高稅率。

川普政府高層官員堅持 8 月 1 日截止期限不會改變，儘管數十個國家的貿易談判和關稅稅率仍未解決。