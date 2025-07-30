盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大跌7.17%，報150.49美元
鉅亨網新聞中心
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間30日21:30股價下跌11.63美元，報150.49美元，跌幅7.17%，成交量50,305（股），盤中最高價152.50美元、最低價150.48美元。
美股指數盤中表現
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.86%
- 近 1 月：-0.95%
- 近 3 月：+8.33%
- 近 6 月：-12.76%
- 今年以來：-8.1%
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