鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-28 14:53

‌



CNBC 報導指出，正當全球各國爭相在 8 月 1 日對等關稅大限之前，與美國達成協議，印度卻老神在在以自己的步調進行談判，有兩大底氣：取代中國的戰略角色與保持在金磚國家的談判靈活度。

全球爭相在關稅大限前完成協議 印度握「2籌碼」不急不忙。(圖:shutterstock)

印度與英國簽署的雙邊貿易協定，為所有西方大國設定了基調，表明新德里已準備好按照自己的條件進行貿易。分析師認為，隨著貿易協定的截止日期臨近，華盛頓也有充分理由盡快敲定與印度的協議。

‌



印度在塑造全球貿易格局和地緣政治平衡方面，扮演著日益關鍵的角色，尤其是在美國與中國之間的大國競爭背景下。

觀察研究基金會研究與外交政策副總裁 Harsh V. Pant 表示：「從戰略角度來看，美國對疏遠印度沒有興趣。它將印度視為一個能夠塑造印太格局的強大夥伴。」

對抗中國的戰略對沖

將製造業從中國遷回美國，一直是川普政府經濟政策的核心原則。分析師表示，由於川普政府主要專注於應對中國在全球舞台上的崛起，印度成為全球製造業中潛在的中國替代方案。Pant 指出，印度在管理這場大國競爭中的作用「非常、非常關鍵」。

瑞穗銀行經濟與策略主管 Vishnu Varathan 表示，隨著美國「將自己定位為對抗中國在全球供應鏈中的影響力」，將製造業轉移到印度成為一種自然的「妥協」，甚至可能補充美國製造業的回流。

例如，美國可以控制製造鏈中需要更多技術和熟練勞動力的較高端部分，而印度則「以更廉價的勞動力來補充」。Varathan 還指出，這樣一來，印度或許能夠「將中國排除在外，並使美國的地位更具戰略性」，同時在外交鋼絲上行走。

在金磚國家中保持靈活度

觀察研究基金會的 Pant 表示，印度在金磚國家（包括巴西、俄羅斯、印度、中國和南非在內的 10 個新興經濟體集團）中的作用，也可能為新德里在美印交易中提供「一定程度的靈活性」，根據卡內基國際和平基金會的說法，該集團旨在挑戰西方主導的全球經濟機構，並削弱美元在全球經濟中的主導地位。

川普在 7 月 6 日威脅對與「反美金磚國家政策」結盟的國家徵收額外 10% 的關稅，當時印度總理莫迪正在巴西進行一次備受矚目的金磚國家峰會訪問。一周多後，川普於 18 日再次重申其威脅，稱如果金磚國家「真正以有意義的方式形成」，他將「非常、非常嚴厲地打擊 『他們』」。他補充說：「我們絕不能讓任何人玩弄我們。」