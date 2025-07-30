摩根大通：蘋果摺疊iPhone傳2026年問世 估創造650億美元商機

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-30 05:37

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根據《CNBC》周二 (29 日) 報導，摩根大通分析師預測，蘋果 (AAPL-US) 將於 2026 年秋季推出首款摺疊 iPhone，作為 iPhone 18 系列一部分，採用類似三星 Galaxy Z Fold 的書本式摺疊設計，定價 1999 美元，可望為蘋果創造 650 億美元營收商機。

分析師預期摺疊iPhone將為蘋果創造650億美元營收商機，中期帶來高個位數獲利成長。(圖:Shutterstock)

「由於今年秋季發布的 iPhone 17 系列升級預期相當有限，投資人焦點已轉向 2026 年秋季產品，預期蘋果將於 2026 年 9 月推出首款摺疊 iPhone，作為 iPhone 18 系列一部分，採用類似三星 (Samsung)Galaxy Z Fold 系列的書本式摺疊設計，」分析師 Samik Chatterjee 周二寫道。

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規格與競爭對手比較

這款摺疊 iPhone 預期將配備 7.8 吋內螢幕和 5.5 吋外螢幕。相較之下，三星 Galaxy Z Fold 7 配備 8 吋內螢幕和 6.5 吋外螢幕。

摺疊 iPhone 18 還可能配備無摺痕內螢幕，因為業界預期三星將在 2026 年的 Galaxy Z Fold 8 中引入類似技術。

商機規模龐大

Chatterjee 預測摺疊 iPhone 售價為 1999 美元，可為蘋果創造 650 億美元營收商機，中期將帶來高個位數的獲利成長。他預估摺疊 iPhone 在 2027 財年銷量將達 1000 萬台出頭，到 2029 財年將增至 4000 多萬台。

天風國際證券分析師郭明錤等其他分析師也預測，蘋果將在明年推出摺疊 iPhone，並預期將採用「高端定價」。

供應鏈受惠股

隨著蘋果預期進軍摺疊 iPhone 市場，摩根大通的 Chatterjee 點名電子連接器製造商安費諾 (APH-US) 和特殊玻璃公司康寧 (GLW-US) 為受惠者，表示它們的獲利「主要來自摺疊手機的高附加價值內容，而非銷量」。