摩根大通：蘋果摺疊iPhone傳2026年問世 估創造650億美元商機
鉅亨網編譯王貞懿
根據《CNBC》周二 (29 日) 報導，摩根大通分析師預測，蘋果 (AAPL-US) 將於 2026 年秋季推出首款摺疊 iPhone，作為 iPhone 18 系列一部分，採用類似三星 Galaxy Z Fold 的書本式摺疊設計，定價 1999 美元，可望為蘋果創造 650 億美元營收商機。
「由於今年秋季發布的 iPhone 17 系列升級預期相當有限，投資人焦點已轉向 2026 年秋季產品，預期蘋果將於 2026 年 9 月推出首款摺疊 iPhone，作為 iPhone 18 系列一部分，採用類似三星 (Samsung)Galaxy Z Fold 系列的書本式摺疊設計，」分析師 Samik Chatterjee 周二寫道。
規格與競爭對手比較
這款摺疊 iPhone 預期將配備 7.8 吋內螢幕和 5.5 吋外螢幕。相較之下，三星 Galaxy Z Fold 7 配備 8 吋內螢幕和 6.5 吋外螢幕。
摺疊 iPhone 18 還可能配備無摺痕內螢幕，因為業界預期三星將在 2026 年的 Galaxy Z Fold 8 中引入類似技術。
商機規模龐大
Chatterjee 預測摺疊 iPhone 售價為 1999 美元，可為蘋果創造 650 億美元營收商機，中期將帶來高個位數的獲利成長。他預估摺疊 iPhone 在 2027 財年銷量將達 1000 萬台出頭，到 2029 財年將增至 4000 多萬台。
天風國際證券分析師郭明錤等其他分析師也預測，蘋果將在明年推出摺疊 iPhone，並預期將採用「高端定價」。
供應鏈受惠股
隨著蘋果預期進軍摺疊 iPhone 市場，摩根大通的 Chatterjee 點名電子連接器製造商安費諾 (APH-US) 和特殊玻璃公司康寧 (GLW-US) 為受惠者，表示它們的獲利「主要來自摺疊手機的高附加價值內容，而非銷量」。
這兩家公司 2025 年股價都大幅上漲，安費諾漲幅超過 50%，康寧上漲超過 30%，都優於標普 500 指數約 8% 的漲幅。相較之下，蘋果股價在同期落後大盤，年內下跌超過 15%。
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