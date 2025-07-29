鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-29 16:40

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美日貿易協議雖為日本汽車業帶來一絲喘息，但其根本問題並未解決，包括來自中國的全球性競爭，加上日本國內經濟的結構性挑戰，日本汽車業的硬仗才剛開始。

美降關稅並非好消息 日本車廠更大的威脅迫在眉睫。(圖:shutterstock)

美國總統川普日前宣布與日本達成貿易協議，將對日本汽車關稅從原定的 25% 降至 15%，此消息一度引發日本汽車製造商股價狂飆。然而，產業專家普遍認為，儘管這項協議為日本車廠帶來短暫喘息，但其長期面臨的嚴峻情勢並未因此好轉。

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穆迪分析公司（Moody"s Analytics）日本和邊境市場經濟主管安格利克（Stefan Angrick）指出，美日貿易協議確實讓日本車廠鬆了一口氣，確保美國關稅不會升至懲罰性水準。但他坦言，這並非一個「好消息」。

安格利克解釋道，15% 的美國進口關稅仍遠高於日本最初的起點，也高於多數人的預期。這意味著，日本汽車在美國市場的成本壓力依然存在，並未完全解除警報。

分析師們一致認為，日本汽車製造商面臨的關鍵挑戰，是來自中國日益增加的競爭。汽車資料分析平台 iSeeCars 資深分析師布勞爾（Karl Brauer）直言，低成本的中國汽車仍是日本汽車業和經濟前景的「最大威脅」。

中國不僅已是全球最大的汽車生產國和出口國，其在電動車領域的領先地位以及對關鍵零件和電動車創新的主導，正逐步擠壓全球外國汽車製造商的市佔率。

過去長期由豐田、本田、日產等日系品牌獨霸的東南亞市場，如今正被中國車款大舉搶佔。根據 PwC 今年公布的報告，日本汽車製造商在印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南和新加坡這六個東南亞國家的市佔率，已從 2023 年的 68.2% 降至 2024 年的 63.9%。泰國市場的變化尤其明顯，顯示中國車輛正向日本曾經穩固的市場擴張。

除了東南亞，日本的第二大汽車出口市場澳洲也正受到中國的強力挑戰。

澳洲汽車經銷商協會（Australian Automotive Dealer Association）近期委託進行的一項研究報告指出，預計到 2035 年，澳洲所有進口車將有 43% 來自中國製造，遠高於 2025 年的 17%。

相較之下，日本汽車在澳洲的進口比例預計將從 2025 年的 32% 下降到 2035 年的 22%。這項數據清晰地揭示了中國在全球汽車供應鏈中日益增長的影響力，以及對日本傳統市場的侵蝕。

除了外部競爭，日本汽車產業也面臨國內經濟挑戰，包括高通膨和疲軟的消費支出，這與其他已開發經濟體面臨的情況類似。布勞爾解釋說，雖然像豐田這樣的大型車廠在國內市場仍持續取得成功，但由於中國汽車業威脅日益加劇，日產汽車尤其容易受到衝擊。

日產汽車先前因管理失誤導致嚴重虧損，目前正計畫關閉全球 17 座工廠中的 7 座，並裁員約 15% 以進行重組，這無疑使其困境雪上加霜。

Lightstream Research 創辦人加藤緒男（Mio Kato）指出，整體而言，日本汽車產業的前景充滿挑戰。雖然豐田憑藉其全球規模與多元化的生產佈局，在應對上述挑戰上具有相對優勢，但速霸陸（Subaru）和馬自達這類規模較小的汽車製造商則面臨更大壓力。