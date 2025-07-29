鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-29 14:00

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中國 AI 公司正在開發更聰明、成本也越來越低的人工智慧模型，這與 DeepSeek 震撼市場的突破的關鍵方面相呼應。

比DeepSeek更省！中國最新開源AI模型 僅用8顆H20晶片震撼公開。(圖:shutterstock)

「中國 AI 六小龍」智譜（Z.ai）28 日宣布，其最新的 GLM-4.5 人工智慧模型在使用成本上將低於 DeepSeek。與現有 AI 模型背後的邏輯不同，Z.ai 表示， GLM-4.5 採用了所謂的「代理式（agentic）」AI 架構，亦即該模型會自動將一項任務拆解為多個子任務，以更準確地完成整體任務。

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這款新模型已開源，這代表開發者可免費下載與使用。

智譜執行長張鵬表示，GLM-4.5 的大小約為 DeepSeek 模型的一半，只需 8 個輝達 H20 晶片即可運行。不過他拒絕透露智譜在 AI 模型訓練上投入多少資金，僅說具體細節稍後會公布。他還表示，智譜目前已有足夠的運算能力，因此無需再購買更多晶片。

今年 1 月份，DeepSeek 就因其突破美國晶片限制、創建不僅能與美國 OpenAI 的 ChatGPT 相媲美、而且在培訓和運營成本上更勝一籌的 AI 模型的能力而震撼全球。

智譜表示，GLM-4.5 模型輸入每一百萬字碼（token）將收費 11 美分，同樣程度 DeepSeek R1 收費 14 美分；若是每百萬輸出字碼 GLM-4.5 將收費 28 美分，DeepSeek 則是收費 2.19 美元。

換句話說，無論輸入還輸出，GLM-4.5 的使用成本都比 DeepSeek 還便宜。