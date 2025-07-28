鉅亨網編輯林羿君 2025-07-28 22:27

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中國「AI 六小虎」之一的智譜 (Zhipu，近期英文改名為 Z.ai) 將釋出至今為止規模最大的開源模型，加入越來越多提供免費人工智慧產品的中國公司行列。

挑戰OpenAI！中國AI六小虎「智譜」將發布史上最大開源模型。(圖:shutterstock)

彭博引述消息人士報導，這家新創公司最快將於週一 (28 日) 旗艦模型的更新版本 GLM-4.，並挑戰 OpenAI，力圖在這個蓬勃發展的產業中占據一席之地，並為未來的技術進步奠定標準。

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近幾個月來，中國的 AI 新創公司正加速推出新的開源模型。Moonshot 公司已開源其 Kimi K2 產品，而 StepFun 也宣布其最新推理模型的非專屬版本。

智譜 GLM-4.5 的發布，代表著中國 AI 公司在開源領域的另一個重要嘗試。在全球 AI 競爭日益激烈的賽局中，開源成為了中國公司彎道超車的重要策略。這不僅是技術實力的較量，更是生態建構的博弈。

彭博本月稍早報導，智譜正考慮將原本計畫在中國上市的計畫轉往香港。該公司由阿里巴巴集團和騰訊控股等支持，目前正與財務顧問合作，籌備首次公開募股，預計可能籌資約 3 億美元。