4月14日開源！智譜發表AutoGLM沉思價格僅R1的三十分之一 全球首個「邊想邊幹」智慧體

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-31 16:00

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智譜 AI 今 (31) 日在 2025 年中關村論壇上，正式推出自主研發的智能體產品 AutoGLM 沉思，該產品集深度研究與操作執行於一體，能像人類一樣自主完成從資料檢索、分析到報告產生的完整流程。透過整合全端自研模型 GLM-Z1-Air 和智能體技術架構 AutoGLM，AutoGLM 沉思實現每秒 200token 的高速生成能力，但性能對標 DeepSeek-R1 卻只需其 1/30 的成本。

智譜 AI 執行長張鵬說：「它可以邊想邊幹，可像人一樣打開並瀏覽網頁並完成資料檢索、分析、生成報告等任務。AutoGLM 沉思不是聊天機器人，也不是 AI 搜索，它的最小輸入單位是『任務』。邊想邊幹能力的實現依賴於三個關鍵特性：深度思考能力能類比人類在面對複雜問題時的推理與決策過程，而感知世界能力能像人一樣獲取並理解環境資訊，工具使用能力則能像人一樣調用和操作工具，完成複雜任務。」

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這些能力的實現，得益於背後的模型，也就是智慧體大腦「沉思模型 GLM-Z1-Rumination」。該模型突破了即時網路搜索、動態工具調用、深度分析和自我驗證，實現真正的長程推理和任務執行。

為了提升智慧體的性能，智譜重新訓練了 320 億參數基座模型 GLM-4-Air-0414，在預訓練階段加入了更多代碼類、推理類數據。基於 GLM-4-Air-0414，智譜引入了更多推理類數據，並在對齊階段深度優化通用能力，推出深度思考模型 GLM-Z1-Air，「性能可與 DeepSeek-R1 媲美，速度提升最高 8 倍，價格僅需 DeepSeek-R1 的 1/30。」

AutoGLM 沉思的核心在於其推理基座模型 GLM-Z1-Air，模型採用 32B 參數規模，在多項基準測試中展現強大的數理推理能力，尤其在複雜任務處理上表現優異。

相較之下，DeepSeek-R1 雖參數量更大，但 GLM-Z1-Air 憑藉著 8 倍產生速度和顯著的成本優勢，成為消費級顯示卡用戶的理想選擇。

智譜也宣布將於 4 月 14 日開源 GLM-Z1-Air 及基座模型 GLM-4-Air0414，並於近期陸續上線 bigmodel.cn。此外，免費開放的 GLM4-FLASH 推理版本將進一步降低用戶使用門檻。

張鵬還說：「智譜很早便佈局 AI 智慧體，甚至早過 OpenAI 和 Anthropic。」從智譜 Agent 發展歷程來看，2023 年 10 月推出具備 Function Call 能力的智譜清言，2024 年 1 月上線支援智慧體編排的 GLMs，2024 年 10 月推出全球首個設備操控智慧體 AutoGLM。

對於 AI 智慧體的開發，張鵬稱今年是 AI 智慧體的爆發之年，智譜將搭建 Agentic 大模型平台，構建行業、地域與場景深度融合的智慧體應用，同時推動中國原創大模型及解決方案出海。

張鵬還指出，智慧體也存在類似 Scaling Law(規模定律) 的特點，透過擴展訓練時的 inference compute(推理計算)，智慧體展現出更強的性能。

智譜的 AutoGLM 沉思的實用性已在多個領域得到驗證，現正積極建構涵蓋政府、產業及國際的全方位生態網絡。在中國，該公司與金融、教育、醫療等領域的企業合作推動 AI 應用落地，並與北京、上海等多地政府共建城市級大模型空間，例如智譜與珠海華髮集團合作的 GLM 大模型部署項目，已實現智慧型裝置上的多模態應用。

在國際，智譜與東歐十國及「一帶一路」沿線國家建立主權 AI 聯盟，推動自主大模型技術的國際合作。透過標準化平台建置與產業解決方案輸出，智譜正加速 AGI 技術的商業化進程。

AutoGLM 沉思的發布被視為 AI 智慧體技術的重要里程，「思考 - 執行」一體化能力不僅提升任務效率，更降低 AI 應用門檻。史丹佛 AI 指數評估顯示，AutoGLM 在手機使用、網頁互動等場景中超越 GPT-4o 等國際競品，這代表中國國產 AI 在智慧體領域的領先地位。

今年 3 月初，AI 智慧體 Manus 的橫空出世，令 AI 智慧體開始受到大量關注。在 Manus AI 的介紹影片中，它可以篩選簡歷、挑選房產和分析股票，即便使用者關閉設備，Manus 依然可以在雲上繼續工作，並在完成後提供結果。在篩選簡歷案例中，Manus 可以解壓檔、逐頁流覽每份簡歷、在檔中記錄重要資訊、在雲中異步工作，用戶可以隨時關閉電腦，一切任務完成後 Manus 再通知使用者。Manus 現已開始在全球範圍內收費。

專家表示，從智譜早期發佈的戰略腳步來看，現在通往 AGI 智譜探索到了下一站 L3 的階段，開始探索「自主智慧體」的下一個階段。隨著技術不斷發展和反覆運算，AI 時代的人機交互，就真的變成「問一下」就可以的事情，剩下所有內容、工作，統統交給智慧體來處理。