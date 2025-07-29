〈陸股盤後〉美中第三輪會談首日談了5個多小時 滬指重回3,600點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-29 16:30

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中國股市三大指數周二（29 日）收盤同步走高， 滬指重回 3,600 點，美中高層官員周一在瑞典斯德哥爾摩的談判結束，預定周二繼續談，這次會面目的是關稅休戰延長，並且解決兩國貿易戰中長期存在的核心經濟爭端。

美中第三輪會談首日談了5個多小時，滬指重回3,600點。（圖：Shutterstock）

滬指周二收盤漲 0.33% 報 3,609.71 點，深證成指漲 0.64% 報 11,289.41 點，創業板指漲 1.86% 報 2,406.59 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.8296 兆元。

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盤面上看，保險、銀行、農業類股走低，醫藥、鋼鐵、半導體族群拉升。

據《彭博》報導，美中兩國代表團在中國國務院副總理何立峰和美國財長貝森特率領下，從周一下午開始磋商，一直談到晚上近 8 時。

《路透》則報導雙方商談超過五個小時，會談人員在晚上 8 時左右離開辦公室。兩國官員在離開會場時均未向媒體吐露消息，預料周二上午繼續談判。

美國商務部長盧特尼克表示，美中貿易休戰延長 90 天是個可能的會談結果。