鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-28 20:20

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據《路透》報導，高盛集團的客戶報告指出，儘管標普 500 指數已達歷史新高，避險基金上周仍以近 12 個月來最快的速度大舉拋售科技股。這是高盛自 2024 年 7 月以來觀察到的最大規模資金外流，避險基金拋售科技股的規模超過了所有其他行業。

高盛：避險基金加速拋售科技股 轉向消費必需品(圖:shutterstock)

在操作模式上，避險基金主要選擇「了結多頭部位」和「退出交易」，而非透過「放空」該產業來獲利。

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同時，此次拋售潮主要集中在北美和歐洲市場，涵蓋了所有類型的科技股，包括半導體晶片公司、軟體公司以及 IT 服務公司。

Lombard Odier Investment Managers 宏觀主管 Florian Ielpo 指出，目前美國股票估值已比過去十年平均水準高出 30%。他表示，股市的未來走勢可能部分取決於長期利率的下降，但目前情況尚未發生。