Meta傳考慮放棄開源AI模型！未來或轉向封閉系統策略？

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-15 16:10

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Meta傳考慮放棄開源AI模型。(圖：Shutterstock)

消息人士透露，Meta 雖已完成 Behemoth 的訓練工作，但由於內部測試結果不如預期，原訂的開源發布計畫被延後；而當超級智慧實驗室啟動後，該模型的測試也同步中止。

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對於外界關切，Meta 發言人向媒體表示：「我們計畫持續釋出領先的開源模型。」但同時坦承，過去並非所有研發成果都對外公開，未來將混合使用開放與封閉 AI 模型，視情況調整。

Meta 強調開源，但商業壓力可能推動戰略收斂

Meta 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）曾多次在公開場合強調開源 AI 的重要性，並以 Llama 模型的開放策略與 OpenAI 形成鮮明對比。然而，隨著 AI 領域資源消耗驚人，Meta 正面臨如何將 AI 技術轉化為收益的新挑戰。

為了實現通用人工智慧（AGI）目標，Meta 正在全球建設資料中心、重金網羅頂尖 AI 研究員，並提供高額簽約獎金與年薪，資金壓力巨大。

儘管 Meta 的 AI 研究實力全球領先，但在商業化層面仍落後於 OpenAI、Anthropic、Google DeepMind 與 xAI 等競爭對手。

外媒指出，若採用封閉策略，有助於 Meta 鞏固演算法與數據資源的掌控權，也更利於建立永續的商業模式。

Meta 若退出開源生態，AI 產業恐將重組

若 Meta 逐步退出開源模型陣營，將對整個 AI 開源生態造成巨大衝擊。

儘管 OpenAI 正準備發布其仍未發布的開放模型，但主要由 Meta 和 Llama 等模型推動的開源勢頭可能會放緩，權力可能會重新轉向擁有封閉生態系統的主要參與者。

這種連鎖反應將持續影響整個新創企業生態系統，尤其是那些專注於精細化、安全性和模型校準、依賴開放基礎模型的小型公司。