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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Mohawk工業MHK-US的目標價調升至136.5元，幅度約5.81%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Mohawk工業(MHK-US)提出目標價估值：中位數由129元上修至136.5元，調升幅度5.81%。其中最高估值150元，最低估值111元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予Mohawk工業評價：積極樂觀9位、保持中立10位、保守悲觀0位。

Mohawk工業今(28日)收盤價為120.9元。近5日股價上漲5.81%，標普指數上漲1.46%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股MHK市場預估目標價

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