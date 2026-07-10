鉅亨速報 - Factset 最新調查：美卡多(MELI-US)EPS預估上修至39.57元，預估目標價為2,250.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對美卡多(MELI-US)做出2026年EPS預估：中位數由38.88元上修至39.57元，其中最高估值46.84元，最低估值31.7元，預估目標價為2,250.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|46.84(46.84)
|67.99
|92.38
|130.64
|最低值
|31.7(31.7)
|49.78
|63.91
|121.29
|平均值
|39.33(38.95)
|56.42
|78.02
|125.96
|中位數
|39.57(38.88)
|55.6
|76.8
|125.96
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|428.01億
|570.91億
|712.91億
|839.61億
|最低值
|384.14億
|484.45億
|590.36億
|734.47億
|平均值
|407.26億
|519.85億
|638.05億
|800.95億
|中位數
|409.01億
|518.99億
|629.14億
|828.78億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.67
|9.57
|19.64
|37.69
|39.40
|營業收入
|70.69億
|105.37億
|144.73億
|207.77億
|288.93億
詳細資訊請看美股內頁：
美卡多(MELI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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