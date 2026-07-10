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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美卡多(MELI-US)EPS預估上修至39.57元，預估目標價為2,250.00元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對美卡多(MELI-US)做出2026年EPS預估：中位數由38.88元上修至39.57元，其中最高估值46.84元，最低估值31.7元，預估目標價為2,250.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值46.84(46.84)67.9992.38130.64
最低值31.7(31.7)49.7863.91121.29
平均值39.33(38.95)56.4278.02125.96
中位數39.57(38.88)55.676.8125.96

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值428.01億570.91億712.91億839.61億
最低值384.14億484.45億590.36億734.47億
平均值407.26億519.85億638.05億800.95億
中位數409.01億518.99億629.14億828.78億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.679.5719.6437.6939.40
營業收入70.69億105.37億144.73億207.77億288.93億

詳細資訊請看美股內頁：
美卡多(MELI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMELI

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