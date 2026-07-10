鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估上修至16.49元，預估目標價為274.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對諾可(NUE-US)做出2026年EPS預估：中位數由16.24元上修至16.49元，其中最高估值19.19元，最低估值13.22元，預估目標價為274.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|19.19(19.19)
|20.58
|20.5
|15.87
|最低值
|13.22(13.22)
|14.14
|13.77
|15.87
|平均值
|16.28(16.04)
|17.3
|17.18
|15.87
|中位數
|16.49(16.24)
|17.95
|16.95
|15.87
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|397.20億
|418.74億
|425.46億
|402.89億
|最低值
|364.22億
|379.00億
|385.05億
|402.44億
|平均值
|387.62億
|396.74億
|399.75億
|402.66億
|中位數
|389.11億
|397.42億
|395.74億
|402.66億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|23.16
|28.79
|18.00
|8.46
|7.52
|營業收入
|364.84億
|415.12億
|347.14億
|307.34億
|324.94億
詳細資訊請看美股內頁：
諾可(NUE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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