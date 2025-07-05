川普將於下週與中國談判TikTok交易！稱美國基本達成協議、有望獲習近平支持

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-05 18:20

‌



美國總統川普於週五（4 日）表示，預計將於下週一（7 日）或週二（8 日）與中國就 TikTok 交易展開正式談判，可能由中國國家主席習近平或其代表出面。這項談判關乎中國科技巨頭字節跳動旗下 TikTok 在美國的未來發展。

川普將於下週與中國談判TikTok交易。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，川普在空軍一號上對媒體表示，美國基本已就 TikTok 短片應用的出售達成協議。他表示：「我認為我們將於週一或週二開始與中國進行談判，或許是與習近平主席或其代表，但我們基本上可以達成協議。」

‌



上個月，川普將中國字節跳動剝離 TikTok 美國資產的最後期限，延長至 9 月 17 日。

美國原計畫將 TikTok 美國業務，分拆成一間由美國投資者控股並經營的新公司，但在川普宣布對中國商品加徵高額關稅後，中方表示不會批准該項協議，導致協商中斷。

川普指出，儘管美方已基本完成協議，但「可能仍需要中國的批准」，暗示中方仍擁有最終話語權。