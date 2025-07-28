〈走進中國〉去年遍地開花 如今大規模倒店「俄羅斯商品館」退潮為何這麼快？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-28 05:00

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曾經以藍底白字招牌、俄語歌曲吸引眼球的俄羅斯商品館，正經歷一場劇烈行業洗牌。

曾經以藍底白字招牌、俄語歌曲吸引眼球的俄羅斯商品館，正經歷一場劇烈行業洗牌。（圖：潮新聞）

據《藍鯨新聞》報導，今年以來多地俄羅斯商品館迎來閉店潮，長沙、廣州、重慶、蘇州等地消費說，住家附近開的各類俄羅斯商品館接連導電。

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7 月 21 日，在杭州武林路，武林鳳起城的外牆上仍然懸掛著俄羅斯商品館的巨型橫幅，上面寫著「正品俄貨」等鮮明標語，但原本開設俄羅斯商品館的位置，已經換了新店鋪。

位於杭州新天地購物中心 B1 的俄羅斯商品館也已經倒店，目前門店大門緊縮，店內貨架和商品已經全部清空。

商場工作人員說，這家店大約是 6 月底關門，之前銷量還好，今年以來生意下滑，慢慢可能就開不太下去了，合約沒到期就關了。

在杭州大悅城俄羅斯商品館，店內只有一名店員，沒有顧客。原本主推烘焙區域已經清空，門口展板上掛出 3.5 折起的促銷活動。

目前杭州仍有數家俄羅斯商品館在營業，但幾乎都是大力促銷清倉的狀態。

「現在這個風口已經過去了，客流量銳減。目前我店裡的貨都是買一送一處理，但還是很難賣。後面肯定也不再進貨了，好在我存貨不多，等清完這波庫存，我就準備轉型做其他生意。」安徽某俄羅斯商品館老闆老季坦言。

老季說：「我們店是去年 12 月初開的，前三個月日均營業額能達到（人民幣）7 萬，巔峰時期月營業額高達 60 萬，而現在一天都不到 2,000 元。算上人工、水電、裝修，總體是虧損的。」

不到一年，退潮為何這麼快？

許多路人受吸引進店，卻發現商品「含俄量」很低，大多是被「包裝」成俄羅斯進口貨的中國本土商品，輕信商戶宣傳的消費者將商品買回家後，才發現了貓膩。

目前由俄羅斯農業部、俄羅斯出口發展中心官方認定授權的俄羅斯國家館，在中國只有 4 家，分別位於上海、哈爾濱、成都和深圳。

有個別店鋪宣傳為「國家館」，使消費者誤以為具有官方背景；個別店鋪俄羅斯進口商品數量的比率過低，也自稱是「俄羅斯商品館」，誤導性較強。

今年 1 月，上海市市場監督管理局對此排查 47 家「俄羅斯商品館」，對個別店鋪責令停業。

杭州一家已倒店的俄羅斯商品館店長表示，去年年底以來，網上俄羅斯商品評價一邊倒指向負面，嚴重影響店裡生意，這是倒店主因。

新零售行業觀察人士鮑躍忠認為，俄羅斯商品賽道魚龍混雜，真假難辨，降低了消費者的信任度。