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美股

美股連創新高泡沫疑雲再起 分析師憂重演網路泡沫

鉅亨網編譯王貞懿


根據《金融時報》周五（25 日）報導，華爾街今夏持續上漲推升股票估值接近歷史新高，但分析師警告「狂熱」市場正進入泡沫區間。

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巴克萊獨創的「股市狂熱」指標飆升至正常水準兩倍。(圖:Shutterstock)

標普 500 指數本月多次創下歷史新高，美國企業債券相對政府債券的利差降至數十年來最低水準，與川普貿易戰引發的 4 月暴跌形成強烈對比。


儘管美國總統川普簽署的貿易協議確認美國進口關稅創數十年新高，市場泡沫跡象仍不斷湧現。

高估值科技股衝上新高點，讓輝達 (NVDA-US) 成為首家市值 4 兆美元的上市公司，2021 年「迷因股」熱潮也捲土重來，散戶瘋搶 GoPro(GPRO-US) 和 Krispy Kreme(DNUT-US) 等股票。

泡沫警訊響起

管理 2.1 兆美元資產的 Pimco 首席投資長 Dan Ivascyn 直言：「這很像 1990 年代末網路泡沫的早期徵兆，投資人抱著買彩券心態... 這很危險。」

彭博數據顯示，標普 500 股票目前以超過 3.3 倍營收估值交易，創下歷史新高。巴克萊「股市狂熱」指標更飆升至正常水準兩倍，進入過去泡沫區間。

貿易緊張稍緩

投資人鬆了一口氣，因為美日 15% 關稅協議雖然仍高於川普上任前水準，但比先前威脅的極端關稅溫和許多。

Pictet Asset Management 首席策略師 Luca Paolini 說：「協議內容很糟，但總比全面貿易戰好。」

科技股狂飆不止

推動美股多年漲勢的大型科技股持續領漲，輝達和 Meta(META-US) 自 4 月低點分別暴漲 100% 和 50%。

Research Affiliates 創辦人 Rob Arnott 指出，標普 500 各項估值指標「都接近歷史高點」，投資這些主導指數的少數科技股風險極高，就像為了蠅頭小利而冒巨大風險。

小型股表現更驚人，國防集團 Palantir(PLTR-US) 自 4 月來飆漲 140%，加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 更暴漲近 180%。比特幣則在上周首度攻上 12 萬美元。

狂熱情緒也蔓延到企業信貸市場，美國優質企業債券相對政府債券的利差已縮至 0.8 個百分點，接近 2005 年來最低水準，顯示投資人對風險的警覺性大幅下降。

更令人擾憂的是，德意志銀行分析師周四警告，當前投資人借錢買股的現象，可能是 1999 年網路泡沫和 2007 年金融危機前夕以來最瘋狂的市場狂熱跡象。

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華爾街標普500市場狂熱估值創高科技股輝達股市泡沫TOP

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S&P 5006388.65+0.40%
輝達173.5-0.14%
GoPro公司1.51+2.72%
Krispy Kreme Inc4.42+2.55%
帕蘭提爾科技158.8+2.54%
Coinbase Global Inc - Class A391.66-1.27%
Meta平台712.68-0.30%
比特幣117161.07-1.37%

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