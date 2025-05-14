福斯供應商在列！路透：中國已向4家國內稀土製造商發放出口許可證

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-14 11:00

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《路透社》周二 (13 日) 援引消息人士報導，中國已向 4 家國內稀土磁體製造商發放出口許可證，其中包括德國車廠福斯的供應商，這是中國自上月對 7 類中重稀土材料實施出口限制以來，首次批准相關出口申請，並顯示這些關鍵材料將繼續出口。

三位不願具名的消息人士透露，專為新能源汽車電機生產磁鐵的包頭天和磁材公司，已在上月底獲得出口許可證，向福斯汽車出口稀土磁體原料。

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其中一位消息人士還說，福斯汽車已跟北京方面聯繫，希望在此過程中提供協助。「我們與供應商保持緊密聯繫，並收到消息稱，中國政府已向福斯一些磁體供應商發放出口許可證。」

兩位消息人士也表示，北京中科三環已獲得至少一張許可證，其中一位指包頭英泰磁業和大地熊新材料股份有限公司也獲得至少一張許可證。

另一名知情人士也指出，浙江英洛華磁業也已獲發出口許可證。

針對上述報導，中國商務部跟 4 家稀土磁體生產商均未立即做出回應。

報導指出，出口許可是按供應商的具體客戶逐一發放，目前尚不清楚上述 4 家公司的所有客戶是否都已獲得北京批准。根據消息人士說法，目前發放的許可證僅涵蓋歐洲和越南的客戶。

不過，這些許可證是在中美兩國周一 (12 日) 達成貿易戰停戰協議之前頒發的，業內消息人士稱這可能會讓美國客戶更容易獲得批准。

另據《彭博資訊》報導，中美互降關稅後，多家中國稀土出口商正等待商務部針對能否向美國客戶供貨提供進一步指導，但中國商務部周一 (12 日) 發佈聲明承諾將嚴厲打擊鎵、鍺、銻、鎢以及中重稀土等戰略性礦產的走私行為，並將在近期展開專項整治行動。

《彭博資訊》認為，稀土出口限制適用於所有國家，中國政府希望保留這一政策，同時可能為美國買家簡化審批流程。

中國商務部 4 月 4 日會同海關總署發佈關於對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等 7 類中重稀土相關物項實施出口管制措施的公告，並於發佈之日起正式實施。該部新聞發言人當日表示，此舉是國際通行做法，目的是更好維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務。