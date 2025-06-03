鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-03 11:00

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最新數據顯示，去年全球營收排名全球前 9 名的車廠，都是汽車界的負債大戶，其中去年底總負債規模在 2 兆元 (人民幣，下同) 以上的車廠有 2 個，1 兆元以上的有 5 個，低於 1 兆元的有 2 個。

舉債經營！福斯總負債3.3兆元再居全球九大車廠之首 特斯拉、陸車廠輕裝突圍 (圖:Shutterstock)

全球 9 大車商去年總營收達 13.4 兆元，卻背負 16.2 兆元債務，負債率平均達 121%。這種「舉債經營」模式在電動車轉型背景下更顯脆弱，如何優化資本結構將成為車廠決勝下一產業周期的關鍵課題。

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根據統計，德國福斯以 3.37 兆元總負債蟬聯「負債王」，負債規模相當於中國所有車廠負債總和，但財報顯示，該集團有息負債僅佔 32%，約 1.07 兆元，主要負債來自供應鏈帳期和經銷商預付款等無息負債。

日本豐田以 2.73 兆元總負債緊隨其後，但該車廠 68% 的有息負債佔比（1.87 兆元）顯著高於行業平均水平，償債壓力突出。

美國福特、通用分別以 1.71 兆元和 1.52 兆元總負債排名三、四名，兩者有息負債佔比均超過六成。

德系豪車品牌 BMW、賓士則展現出相似的財務結構，前者 1.33 兆元總負債中 57% 為有息負債，賓士 1.32 兆元負債對應 52% 有息負債比例，顯示高端品牌在品牌溢價與財務成本間的平衡策略。

值得關注的是，南韓現代、義大利 Stellantis 等企業呈現差異化特色，現代以 59% 的有息負債比率支撐 414 萬輛銷量，而 Stellantis 憑藉 32% 的低有息負債率實現 553 萬輛全球銷量，顯示出合併重組後的營運效率提升。

日本本田則以 64% 的有息負債比率墊底，8503 億元總負債成為榜單中規模最小的企業。

與這些國際巨頭形成鮮明對比的是，中國車廠尚未出現負債規模逾 8000 億元的企業，而作為新興勢力代表的特斯拉 3446 億元總負債中僅 17%，也就是 585 億元為有息負債，58% 的無息負債佔比顯著優於傳統車廠。中國主流車廠更普遍將負債控制在 15% 以下，主要依賴供應鏈融資。