鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-11 19:40

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高盛周五 (11 日) 表示，日本央行未來決定出售其持有的 ETF 時，將逐步在市場上出售，而不會選擇將其轉移給政府實體等其他方案。

高盛：日本央行預計逐步在市場上出售所持ETF(圖:shutterstock)

日本央行自 2010 年起，為刺激經濟而實施超寬鬆貨幣政策，期間共購入 37 兆日元的 ETF，目前市值約為 70 兆日元。儘管日銀已於去年停止購買，但尚未明確說明何時及如何處理這些 ETF。

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高盛預期，日本央行未來若決定出脫 ETF，最可能採取的方式是逐步在市場上出售。

高盛指出，儘管專家曾提出將 ETF 轉移給政府實體或公眾等選項，但唯一能同時滿足日本央行「避免虧損」、「最小化市場干擾」及「以適當價格處置」三大原則的方法，便是長期小規模地在公開市場上銷售。

高盛的報告建議，為減少日本央行損失並降低對股市的影響，日銀約可在 2026 或 2027 財年開始處置 ETF。建議的年銷售量為帳面價值約 6000 億至 1 兆日元。