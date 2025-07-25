鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-25 16:20

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美國總統川普設定的全球關稅，繼續在他隨心所欲的喊價中波動。近期在公開評論及多項已達成協議中，他似乎設定了新的關稅「底線」為 15%。此舉代表著全球多數國家目前面臨的 10% 關稅將會上調。

川普全球關稅：15%成為最新地板價 東南亞至少逼近20% (圖:REUTERS/TPG)

在數月的貿易談判後，美國貿易夥伴們試圖降低關稅的努力似乎成效不彰。這一系列動向顯示，川普政府正將 15% 作為全球關稅的新最低標準。

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關稅政策的演變與新標準

15% 的新關稅下限，即使與近期相比，也是一個顯著的轉變。

川普在本月稍早曾表示，許多國家將面臨「可能 10% 或 15%，我們尚未決定」的關稅率。甚至商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 在上周日還提到，小國的基礎關稅將為 10%。然而，若川普貫徹其新標準，這將是他兌現競選承諾的顯著一步。

川普曾誓言要為美國經濟打造一個「領口圈」，實施介於 10% 至 20% 的統一關稅。儘管當時這一承諾常被視為不切實際，但在川普第二任期前 6 個月實施的更高關稅威脅重塑了世界貿易格局之後，現在這一目標不僅被接受，甚至對市場而言成為利好。

15% 關稅或更高

這個 15% 的數字近期頻繁出現，從日本到與歐盟的談判中皆是如此。川普在人工智慧峰會上提及與日本近期達成的一項協議，該協議將多種產品的關稅調整為 15%。與日本達成 15% 關稅 (包括汽車等商品) 的協議公告，受到貿易商的歡迎，並推動美國市場及日本日經 225 指數上漲。

日本汽車製造商也因此協議而股價跳升，因為這項協議將其汽車關稅從 25% 降至 15%。

然而，川普及其團隊重申 15% 只是他們的「底線」，許多國家和產業將面臨更高的關稅。

• 50% 關稅： 川普尚未修改針對鋼鐵和鋁 (以及計畫針對銅) 的 50% 關稅。巴西就是一個例子，它正面臨 50% 的關稅，主要原因在於川普聲稱巴西對待一位前總統及川普盟友不公。川普重申，某些特定情況下的 50% 關稅很可能從 8 月 1 日開始實施。

• 30% 關稅： 目前對中國的統一關稅是 30%。美國正與歐盟進行嚴肅談判，歐盟正試圖達成一項約 15% 關稅的協議，但若無法達成協議，歐盟將面臨 30% 的關稅。

• 19% 至 20% 關稅： 其他近期與越南、菲律賓和印尼達成的協議，關稅稅率介於 19% 至 20% 之間。

• 55% 關稅： 儘管中美兩國於 5 月達成停火協議，暫停徵收關稅 90 天 (將於 8 月 12 日到期)，但川普於 6 月 11 日宣佈，與中國的協議「已經完成」，只待雙方領導人最終批准，美國對中國進口商品關稅將設定為 55%，而中國的關稅仍為 10%。

• 其他高關稅威脅： 川普也承諾對半導體和藥品等領域徵收更高的產業關稅，可能遠高於 15%。他還將對某些「冒犯」他的國家實施更高的關稅。例如，川普在 7 月致函加拿大總理，計畫從 8 月 1 日起對加拿大進口商品實施 35% 的全面關稅。

貿易談判與最後期限

4 月 2 日被川普稱為「解放日」，他展示了計畫中的對等關稅。近四個月和兩次延期後，新的 8 月 1 日截止日期即將到來。

儘管川普多次表示，截止日期「不會改變」，並在社群媒體上寫道：「換句話說，所有款項將從 2025 年 8 月 1 日起到期應付——不會給予任何延期」。然而，財政部長貝森特 (Scott Bessent) 最近卻對第三次延期持開放態度。

由於川普關稅政策的搖擺不定，還產生了一個縮寫「TACO」(Trump Always Chickens Out，川普總是退縮) 來嘲諷他的政策。

迄今為止，只有一個國家與川普達成關稅稅率低於 15% 的協議——即 5 月與英國達成的協議。財政部長貝森特表示，英國貿易團隊「很聰明地」確保了這項早期協議，並補充說「通常第一個達成協議的人能達成最好的協議」。